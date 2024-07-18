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17:14, 18 июля 2024Бывший СССР

Захарова назвала подписанные Киевом соглашения по безопасности сиюминутной выгодой

Захарова назвала соглашения по безопасности Киева и Польши сиюминутной выгодой

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Подписывая соглашения по безопасности с Польшей и другими западными странами, Киев гонится за сиюминутной выгодой для сохранения власти текущего руководства. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому наплевать на свою страну, а подписывая соглашения с западными странами, руководство государства лишь спасает само себя.

Подписанные Украиной и Польшей в июне соглашения по безопасности предусматривают долговременное военное сотрудничество.

Ранее Зеленский прибыл в Великобританию на четвертый саммит Европейского сообщества. Там он подпишет новые соглашения по поддержке украинского военно-промышленного комплекса.

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      Илья Таксюр
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