Жители российского города пожаловались на «пытки» из-за жары и отсутствия света

Жители Геленджика пожаловались на жару и отсутствие электричества

Жители Геленджика пожаловались на отключения электроэнергии по всему городу при жаре плюс 37 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

По словам местных жителей, проблемы с электричеством начались 16 июля, когда свет начал пропадать на 8-12 часов. Вместе с отключением электричества в некоторых домах прекращается подача воды.

В домовых чатах жители жалуются на проблемы с хранением лекарств. По словам одной из жительниц, в ее размороженном холодильнике лежит инсулин, который рекомендуется хранить при низких температурах. Другие горожане пожаловались на неработающие лифты в 21-этажном доме. «Пожилые люди задыхаются в квартирах, нет воды... Мамы с колясками сидят дома, нет возможности спуститься. Это пытки!» — прокомментировали они.

В первый день отключения электричества в «Геленджикэлектросети» призвали жителей и туристов не использовать несколько электробытовых приборов одновременно, охлаждать квартиру одной системой кондиционирования либо вовсе не включать кондиционеры, а также использовать стиральные машины по вечерам. «До тех пор, пока не наступило естественное похолодание, нам необходимо беречь технику и электросетевой комплекс города вместе с вами», — сообщили в компании.

Во вторник, 16 июля, несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма, а также в некоторых других населенных пунктах. Вскоре работу АЭС восстановили, после чего в южных регионах было введено ограничение на подачу электроэнергии.