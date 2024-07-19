18-летняя падчерица Кортни Кардашьян призналась в употреблении препаратов для похудения

18-летняя Алабама Баркер призналась в употреблении препаратов для похудения

Дочь барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера Алабама призналась в употреблении препаратов для похудения. На соответствующее видео в соцсетях обратило внимание издание Daily Mail.

В размещенном на платформе TikTok видео 18-летняя падчерица телезвезды Кортни Кардашьян запечатлена во время нанесения макияжа. На камеру она рассказала о негативных комментариях людей по поводу ее фигуры.

«Когда я фотографируюсь, люди говорят мне: "О боже, ты такая толстая и такая уродливая". Но, ребята, давайте назначим встречу, и вы увидите, что я выгляжу совершенно иначе. Однако я все равно принимаю лекарства для похудения, потому что устала выглядеть толстой», — посетовала девушка.

Ранее Алабама Баркер показала откровенные фото. Тогда девушка запечатлела себя в бикини с тонкими завязками на спине и животе.