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12:28, 16 июля 2024Ценности

18-летняя падчерица Кортни Кардашьян снялась в откровенном бикини

Фото: @alabamaluellabarker

Дочь барабанщика группы Blink-182 Трэвиса Баркера Алабама показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 18-летняя падчерица телезвезды и предпринимательницы Кортни Кардашьян запечатлела себя в бикини зеленого цвета, оформленном тонкими завязками на спине и животе. Кроме того, видно, что раздельный купальник украшен сияющими камнями.

Для съемки девушка сделала макияж глаз в стиле smoky eyes, дополнив его накладными ресницами. При этом она обвела губы красным карандашом и нанесла розовую помаду. Также Баркер распустила волосы и уложила их в небрежную волну.

В декабре прошлого года Алабама Баркер похвасталась роскошными подарками на Рождество. Тогда девушка рассказала, что ей преподнесли первую в ее жизни сумку Birkin люксового бренда Hermes белого цвета, стоимость которой составляет как минимум 25 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей).

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      Карина Черных
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