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13:43, 19 июля 2024Культура

90 лет со дня рождения Ширвиндта отметили в Театре Сатиры

90 лет со дня рождения народного артиста Ширвиндта отметили в Театре Сатиры

Кадр: Smotrim.ru

В московском Театре Сатиры отметили 90 лет со дня рождения народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта. Об этом сообщает телеканал «Россия», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

В память о режиссере и педагоге артисты подготовили спектакль «Планета Ширвиндт». В основу постановки легли материалы об артисте — постановки, фильмы и книги. Название спектакля посвящено небесному телу Shirvindt, названному в честь артиста в 1996 году.

«Мы, конечно, всегда знали, что за циничной маской у Александра Анатольевича скрывается большое щедрое сердце для всех, кто его окружает, с кем он работает. Это настолько пронзительно, настолько нежно», — заявил режиссер-постановщик спектакля Антон Буглак.

Об уходе Ширвиндта стало известно 15 марта. Артиста не стало на 90-м году жизни. В июле 2022 года сообщалось, что накануне своего дня рождения Ширвиндт начал задыхаться. Медики диагностировали у него нестабильную стенокардию без повреждения сердечной мышцы и после оказания первой помощи доставили его в одну из столичных больниц.

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      Мария Рюрикова
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