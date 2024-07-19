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16:38, 19 июля 2024Россия

Аксенов призвал предпринять решительные меры против разведчиков у границ Крыма

Аксенов: нужны действия против разведывательных БПЛА около границ Крыма

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Нужно предпринять решительные действия против разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летают около границ Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Считаю, что с точки зрения угроз, которые создают беспилотники, летающие у границ Крыма, нужны, на мой взгляд, более решительные действия в отношении тех, кто ведет разведку целей на территории Крымского полуострова и в целом на территории Российской Федерации», — сказал политик.

В полдень 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. ВСУ выпустили по городу пять ракет ATACMS. Одна из них взорвалась над крупным пляжем, в результате чего осколки упали на отдыхающих.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что после атаки Украины на Севастополь российским властям необходимо ввести бесполетную зону над Черным морем. Он указал, что бесполетная зона может быть организована вдоль побережья Крыма на удалении 100-200 километров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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