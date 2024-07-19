Аксенов призвал предпринять решительные меры против разведчиков у границ Крыма

Аксенов: нужны действия против разведывательных БПЛА около границ Крыма

Нужно предпринять решительные действия против разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летают около границ Крыма. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

«Считаю, что с точки зрения угроз, которые создают беспилотники, летающие у границ Крыма, нужны, на мой взгляд, более решительные действия в отношении тех, кто ведет разведку целей на территории Крымского полуострова и в целом на территории Российской Федерации», — сказал политик.

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