Бывшего главу российского городского округа арестовали по делу о растрате

Экс-главу Шатуры Артюхина отправили в СИЗО до 17 сентября

Бывшего главу городского округа Шатура в Подмосковье Алексея Артюхина арестовали на два месяца. Об этом сообщает РИА Новости.

Артюхин будет находиться в СИЗО до 17 сентября.

Ранее чиновнику предъявили обвинения по части 4 статьи 160 («Растрата в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, Артюхин растратил около 221,5 миллиона рублей из бюджета. Эти деньги выделялись на строительство водозабора и очистных сооружений.

С 2014 года Артюхин был главой администрации подмосковного города Рошаль. В 2020 году он возглавил Шатуру. Об отставке он объявил 10 июля.