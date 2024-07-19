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13:51, 19 июля 2024Экономика

Донецк остался без подачи воды

Baza: подача воды в Донецк прекратилась из-за прорыва трубы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Донецк оказался без подачи поды из-за прорыва на трубопроводе «Дон — Донбасс», сообщает Telegram-канал Baza.

Трубу начали чинить, однако сроки восстановления работы пока неизвестны. Отмечается также, что трубопровод снабжает водой не только Донецк, но и Донецкую народную республику (ДНР). В самом Донецке есть запасы воды, однако неизвестно, хватит ли его до восстановления трубопровода. По прогнозам синоптиков, температура в городе в пятницу, 19 июля, составит плюс 38-40 градусов.

Тем временем в Минстрое ДНР сообщили, что в республике «наблюдается нестабильное энергоснабжение, что приводит к перебоям в подаче воды, вплоть до полной остановки насосных станций предприятия "Вода Донбасса"». Причиной в ведомстве назвали аномально жаркую погоду.

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По данным Baza, прорыв на трубопроводе произошел 17 июля около 13 часов в Ростовской области в районе хутора Едуш. Неизвестный перекрыл задвижку и сломал штурвал, из-за чего произошел гидроудар, приведший к разрыву трубы.

Ранее власти Ростовской области предупредили жителей о возможных отключениях света из-за чрезмерной нагрузки на сети. Перебои в Ростовской области, а также на всем юге России продолжаются с 16 июля, когда жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма, а также других городов лишились подачи электроэнергии из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону.

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      Мария Черкасова
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