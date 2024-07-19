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13:17, 19 июля 2024Экономика

В Ростове-на-Дону снова отключат свет

В Ростовской области вновь предупредили жителей об отключениях электроэнергии

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

Жителей Ростовской области снова предупредили о возможных отключениях электроэнергии из-за перегрузок в сетях. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Энергетики предупреждают о новых временных отключениях. Это обусловлено дефицитом мощности в объединенной энергосистеме и перегрузом сетей из-за экстремально высокого потребления», — сообщил губернатор.

Голубев добавил, что поручил главам городов и районов организовать установку генераторов для поставки электричества в объекты жизнеобеспечения, а также обеспечить подвоз воды по заявкам жителей.

Во вторник, 16 июля, несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма, а также в некоторых других населенных пунктах. Вскоре работу АЭС восстановили, после чего в южных регионах было введено ограничение на подачу электроэнергии. Без света также остались многие жители Абхазии — там 18 июля произошла авария на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС).

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      Мария Черкасова
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