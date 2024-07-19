Двупалый ленивец родился в России

В зоопарке Екатеринбурга родился двупалый ленивец

В Екатеринбургском зоопарке родился двупалый ленивец. Как сообщает «Областное телевидение», он еще не получил имени, так как пол пока не определен.

Несмотря на то что что ленивцы редко размножаются в условиях неволи, родители новорожденного дают потомство не в первый раз.

Малыш питается материнским молоком, однако постепенно его рацион расширяется за счет взрослой пищи. В ежедневное меню входят листья плодовых деревьев, овощи, небольшое количество куриного мяса, зелень и строго ограниченное количество сезонных фруктов без косточек.

Ранее сообщалось, что сотрудники калининградского зоопарка показали необычный способ спасения животных и птиц от жары. Выяснилось, что персонал зоопарка преподносит абиссинскому рогатому ворону и сороке мороженое с червем.