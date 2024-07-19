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15:16, 19 июля 2024Моя страна

Двупалый ленивец родился в России

В зоопарке Екатеринбурга родился двупалый ленивец

Фото: El Benedikt / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбургском зоопарке родился двупалый ленивец. Как сообщает «Областное телевидение», он еще не получил имени, так как пол пока не определен.

Несмотря на то что что ленивцы редко размножаются в условиях неволи, родители новорожденного дают потомство не в первый раз.

Малыш питается материнским молоком, однако постепенно его рацион расширяется за счет взрослой пищи. В ежедневное меню входят листья плодовых деревьев, овощи, небольшое количество куриного мяса, зелень и строго ограниченное количество сезонных фруктов без косточек.

Ранее сообщалось, что сотрудники калининградского зоопарка показали необычный способ спасения животных и птиц от жары. Выяснилось, что персонал зоопарка преподносит абиссинскому рогатому ворону и сороке мороженое с червем.

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      Варвара Кошечкина
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