Глава ГКНБ Киргизии прокомментировал задержание родственника

Глава ГКНБ Киргизии Ташиев: задержанный свояк будет отвечать перед законом

Глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание свояка. Он заявил, что его родственник будет отвечать перед законом, передает Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан».

«Мой родной бажа (свояк) тоже сидит. Муж родной сестры моей супруги. Он тоже нарушил закон. Будет отвечать перед законом, никуда не денется, кто бы это ни был», — отметил глава ГКНБ республики, напомнив, что ранее был задержан племянник президента Киргизии Садыра Жапарова Улан Жапаров.

Ташиев добавил, что задержать могут и мэра, и главу области, и министра. По его словам, представителя местной власти в случае правонарушения «оформят и закроют за час».

О задержании племянника президента стало известно 17 июля. Его заключили под стражу по обвинению в совершении тяжкого преступления, которое причинило потерпевшей стороне материальный ущерб в особо крупном размере.

В тот же день СМИ сообщили о задержании свояка Ташиева. Родственник главы ГКНБ республики подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с присвоением крупной суммы в сговоре с гражданином Турции.