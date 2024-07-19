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22:57, 19 июля 2024Россия

Глава Крыма назвал причину обесточивания Алушты

Аксенов: Алушта обесточена из-за аварии на двух трансформаторных подстанциях

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что причиной обесточивания Алушты стала авария на двух трансформаторных подстанциях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, без света остались около 49 тысяч местных жителей. Он добавил, что руководство «Крымэнерго» в течение часа официально проинформирует о ходе восстановительных работ.

Ранее глава администрации российского города Галина Огнева сообщила, что крымская Алушта оказалась полностью обесточена из-за аварии на высоковольтных линиях. Она отметила, что без света остался весь алуштинский муниципалитет.

Во вторник, 16 июля, жители Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Крыма и других городов остались без света. Причиной отключения электричества стал сбой в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону.

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      Марина Совина
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