Российский город остался без света из-за аварии

Алушта оказалась обесточена из-за аварии на высоковольтных линиях

Крымская Алушта оказалась полностью обесточена из-за аварии на высоковольтных линиях. Об этом сообщила глава администрации российского города Галина Огнева в своем Telegram-канале.

Она отметила, что без света остался весь алуштинский муниципалитет.

«Ведутся ремонтные работы. Следите за дополнительной информацией только на официальных источниках», — написала Огнева.

Во вторник, 16 июля, несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции (АЭС) в Ростове-на-Дону. Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма, а также в некоторых других населенных пунктах. Вскоре работу АЭС восстановили, после чего в южных регионах было введено ограничение на подачу электроэнергии. Без света также остались многие жители Абхазии — там 18 июля произошла авария на Ингурской гидроэлектростанции (ГЭС).