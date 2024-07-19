Глава самарской общины узбеков прокомментировала нападение земляков на депутата Госдумы

Община узбеков Самары проведет работу с земляками после нападения на депутата ГД

Глава узбекской общины Самары Дильфуза Сабирова прокомментировала нападение мигрантов на депутата Госдумы (ГД) Михаила Матвеева. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

18 июля мигранты разбили голову палкой приехавшему в Самару парламентарию.

По словам Сабировой, после происшествия с Матвеевым община проведет работу с живущими в регионе земляками. «Уверяю, представители узбекской диаспоры теперь никого не тронут», — заверила она.

Ранее 19 июля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на депутата Госдумы в Самаре. Изначально действия мигрантов были расценены как хулиганство. Всех троих иностранцев задержали.