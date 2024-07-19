Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:35, 19 июля 2024Россия

Глава самарской общины узбеков прокомментировала нападение земляков на депутата Госдумы

Община узбеков Самары проведет работу с земляками после нападения на депутата ГД

Кадр: Telegram-канал Михаила Матвеева

Глава узбекской общины Самары Дильфуза Сабирова прокомментировала нападение мигрантов на депутата Госдумы (ГД) Михаила Матвеева. Ее слова приводит «Коммерсантъ».

18 июля мигранты разбили голову палкой приехавшему в Самару парламентарию.

По словам Сабировой, после происшествия с Матвеевым община проведет работу с живущими в регионе земляками. «Уверяю, представители узбекской диаспоры теперь никого не тронут», — заверила она.

Ранее 19 июля председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать уголовное дело, возбужденное по факту нападения на депутата Госдумы в Самаре. Изначально действия мигрантов были расценены как хулиганство. Всех троих иностранцев задержали.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      В России приговорили американского журналиста к 16 годам колонии. Трамп обещал вернуть его в США с помощью Путина

      Преподаватель вуза не смог вспомнить выпустившегося сына президента Туркмении

      Польша не передаст Украине F-16

      США ввели санкции против двух предполагаемых хакеров из России

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Российские ученые поймали бесцветную рыбу

      Названа причина разрытия могилы участника СВО спустя год после похорон

      Начальница военного склада попалась ФСБ на торговле шлемами и прицелами для СВО

      В Челябинске спасли тонувшего в водохранилище мальчика

      В Финляндии заявили о нарушении границы с Россией моторной лодкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше