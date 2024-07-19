Из-за удара беспилотника по Тель-Авиву пострадал белорус

Гражданин Белоруссии пострадал из-за удара БПЛА по Тель-Авиву

Белорус пострадал из-за удара БПЛА по Тель-Авиву. Об этом сообщила заведующая сектором оперативной информации белорусского Министерства иностранных дел (МИД) Александра Шкода, отметив, что гражданин не выжил, передает ТАСС.

По ее словам, белорусские дипломаты, находящиеся в Израиля и сотрудничающие с местными правоохранительными органами, готовы оказать консульско-правовое содействие родственникам.

Как отмечает агентство, ссылаясь на СМИ Израиля, им мог быть 50-летний репатриант из Белоруссии Евгений Фредер.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ударивший по Тель-Авиву дрон иранского производства был запущен из Йемена.

В ночь на пятницу, 19 июля, йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли дроновый удар по Тель-Авиву. Противовоздушная оборона Израиля засекла беспилотник, но не определила его как угрозу и не сбила.