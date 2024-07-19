Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:04, 19 июля 2024Бывший СССР

Из-за удара беспилотника по Тель-Авиву пострадал белорус

Гражданин Белоруссии пострадал из-за удара БПЛА по Тель-Авиву

Фото: Ricardo Moraes / Tel Aviv

Белорус пострадал из-за удара БПЛА по Тель-Авиву. Об этом сообщила заведующая сектором оперативной информации белорусского Министерства иностранных дел (МИД) Александра Шкода, отметив, что гражданин не выжил, передает ТАСС.

По ее словам, белорусские дипломаты, находящиеся в Израиля и сотрудничающие с местными правоохранительными органами, готовы оказать консульско-правовое содействие родственникам.

Как отмечает агентство, ссылаясь на СМИ Израиля, им мог быть 50-летний репатриант из Белоруссии Евгений Фредер.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил, что ударивший по Тель-Авиву дрон иранского производства был запущен из Йемена.

В ночь на пятницу, 19 июля, йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли дроновый удар по Тель-Авиву. Противовоздушная оборона Израиля засекла беспилотник, но не определила его как угрозу и не сбила.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В России приговорили американского журналиста к 16 годам колонии. Трамп обещал вернуть его в США с помощью Путина

      Доктор предупредил о скрытых опасностях бокала вина по выходным

      В МОК ответили на вопрос об участии россиян в церемонии закрытия Олимпиады-2024

      В России оценили модернизированную БМП-2

      «Аэроэкспресс» перестанет ходить в аэропорт «Внуково»

      Известный комик сравнил менталитет россиян и американцев

      74-летняя модель Твигги восхитила фанатов внешним видом

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Бортпроводникам пришлось вручную выгребать отходы из туалетов самолета

      Нетаньяху раскритиковал заключение суда ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше