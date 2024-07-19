В Израиле не сбили БПЛА хуситов по одной причине

ПВО Израиля засекла дрон хуситов, но не определила его как угрозу

Противовоздушная оборона (ПВО) Израиля засекла в ночь на пятницу, 19 июля, дрон йеменских ополченцев-хуситов, но не определила его как угрозу и не сбила его. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Системы ПВО засекли БПЛА, но по ошибке не определили его как вражескую цель. Человеческий фактор», — приводит агентство слова источника.

При этом он подчеркнул, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) эффективно справляется со сдерживанием угроз в воздушном пространстве и сбивает многие объекты еще до того как они достигают территории страны.

Ранее стало известно, что йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли ночной удар по Тель-Авиву с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА). В ответ на действия боевой группировки мэр Тель-Авива Рон Хульдаи объявил о повышении уровня боевой готовности по итогам ночной атаки.