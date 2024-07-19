Израильские военные назвали место запуска ударившего по Тель-Авиву иранского дрона

Reuters: в ЦАХАЛ заявили, что ударивший по Тель-Авиву дрон запущен из Йемена

Ударивший по Тель-Авиву дрон иранского производства был запущен из Йемена, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Его слова передает Reuters.

«Израильские военные полагают, что беспилотник иранского производства, обрушившийся на Тель-Авив рано утром в пятницу, был запущен из Йемена», — говорится в сообщении агентства.

В ночь на пятницу, 19 июля, йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли дроновый удар по Тель-Авиву. Противовоздушная оборона Израиля засекла беспилотник, но не определила его как угрозу и не сбила.