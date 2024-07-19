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12:02, 19 июля 2024Мир

Израильские военные назвали место запуска ударившего по Тель-Авиву иранского дрона

Reuters: в ЦАХАЛ заявили, что ударивший по Тель-Авиву дрон запущен из Йемена

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Ударивший по Тель-Авиву дрон иранского производства был запущен из Йемена, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Его слова передает Reuters.

«Израильские военные полагают, что беспилотник иранского производства, обрушившийся на Тель-Авив рано утром в пятницу, был запущен из Йемена», — говорится в сообщении агентства.

В ночь на пятницу, 19 июля, йеменские ополченцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли дроновый удар по Тель-Авиву. Противовоздушная оборона Израиля засекла беспилотник, но не определила его как угрозу и не сбила.

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      Глеб Бажуткин
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