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00:26, 19 июля 2024Мир

Ким Чен Ын принял военную делегацию России

«Голос Кореи»: Ким Чен Ын принял военную делегацию РФ во главе с Криворучко

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Лидер КНДР Ким Чен Ын 18 июля принял военную делегацию России во главе с замминистра обороны Алексеем Криворучко. Об этом сообщила радиостанция «Голос Кореи».

Подробностей встречи не приводится.

В июне президент России Владимир Путин посетил Северную Корею. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично встретил гостя в Пхеньяне. По пути до кортежа лидеры стран приостановились и оживленно поговорили друг с другом несколько минут.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил о планах Москвы и Пхеньяна заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По его словам, целью укрепления партнерства станет обеспечение стабильности и поддержание безопасности в Северо-Восточной Азии.

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      Марина Совина
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