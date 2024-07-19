Ким Кардашьян снялась в рекламе Balenciaga и разозлила фанатов

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в рекламе испанского бренда Balenciaga и разозлила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 43-летняя предпринимательница запечатлена, сидящей на стуле. На ней красное облегающее платье, черное меховое пальто, капроновые носки и остроносые туфли, оформленные леопардовым принтом. В одной руке она держит небольшую кожаную сумку. При этом можно заметить, что визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, примерили парик с объемными светлыми локонами.

Многие подписчики не оценили сотрудничество бизнесвумен с маркой. «Почему ты поддерживаешь этот бренд? Отписываюсь от тебя», «Худший бренд в мире», «Бренд сексуализирует детей, а ты его до сих пор поддерживаешь?», «У тебя же ведь тоже есть дети. Просто зачем?», «Для тебя есть особое место в аду», «Как быстро люди забыли, что сделал этот бренд», — возмущались они.

Известно, что в ноябре прошлого года Balenciaga опубликовал фотографии, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. На них были запечатлены дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках. Пользователи соцсетей заметили на мишках кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Они обвинили креативного директора Демну Гвасалию в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.