Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:46, 19 июля 2024Ценности

Ким Кардашьян снялась в рекламе Balenciaga и разозлила фанатов

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в рекламе испанского бренда Balenciaga и разозлила фанатов. Соответствующая публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 43-летняя предпринимательница запечатлена, сидящей на стуле. На ней красное облегающее платье, черное меховое пальто, капроновые носки и остроносые туфли, оформленные леопардовым принтом. В одной руке она держит небольшую кожаную сумку. При этом можно заметить, что визажисты сделали ей макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, примерили парик с объемными светлыми локонами.

Многие подписчики не оценили сотрудничество бизнесвумен с маркой. «Почему ты поддерживаешь этот бренд? Отписываюсь от тебя», «Худший бренд в мире», «Бренд сексуализирует детей, а ты его до сих пор поддерживаешь?», «У тебя же ведь тоже есть дети. Просто зачем?», «Для тебя есть особое место в аду», «Как быстро люди забыли, что сделал этот бренд», — возмущались они.

Известно, что в ноябре прошлого года Balenciaga опубликовал фотографии, посвященные новой подарочной коллекции Gift Shop. На них были запечатлены дети дошкольного возраста с плюшевыми мишками в руках. Пользователи соцсетей заметили на мишках кружевные стринги, кожаные портупеи с шипами и металлические цепи. Они обвинили креативного директора Демну Гвасалию в пропаганде педофилии и призвали общественность бойкотировать марку.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Донецк остался без воды во время аномальной жары. Что там случилось?

      Семья Байдена обсудила снятие его кандидатуры с выборов

      Российские БМП оснастят активной защитой от дронов

      400 человек захотели забрать домой попугая-матерщинника

      Второй фигурант задержан по делу директора Института биохимической технологии

      Додон заявил о страхе Кишинева открывать участки для голосования в России

      В России отреагировали на готовящийся перевод доходов от активов Украине

      Готовившего теракт на вокзале в Ессентуках гражданина Таджикистана арестовали

      Российская компания предложила разработать спутники для мониторинга климата

      Украина получит от Евросоюза 100 миллионов евро на защиту энергосистемы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше