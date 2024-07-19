Поставки угля из России рухнули

Поставки коксующегося угля из России упали до минимума за два года

В июне поставки коксующегося (используется в металлургии) угля из России упали до минимума с мая 2022 года. По сравнению с прошлым июнем они рухнули на 18 процентов, до 3,7 миллиона тонн, а за полгода падение достигло семи процентов (25 миллионов тонн). Об этом со ссылкой на обзор Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишут «Ведомости».

По оценке экспертов, главной причиной падения стала низкая рентабельность. Курсовая экспортная пошлина, действующая при курсе доллара выше 80 рублей, а также рост цен на логистику и снижение мировых цен делают поставки невыгодными.

При долларе в диапазоне от 85 до 90 рублей компании вынуждены платить пошлину в размере 4,5 процента от стоимости экспорта. В конце декабря сборы отменяли, но с 1 марта вернули обратно, а новая отмена с 1 мая коснулась только поставок энергетического угля.

Источник в одной из угольных компаний отметил, что цена на коксующийся уголь сейчас ниже пиковых значений почти в два раза, причем нисходящий тренд продолжается.

На внутреннем рынке ситуация выглядит сравнимо — поставки кокса в июне упали на 23 процента, до 3,4 миллиона тонн. Во втором полугодии, по мнению собеседника издания, ситуация дополнительно ухудшится. Начальник аналитического департамента Газпромбанка Дарья Снитко также не видит, что могло бы поддержать российский уголь до конца года.

В материале отмечается, что российский коксующийся уголь торгуется с дисконтом к мировому из-за санкций. Для энергетического тоже действует такой фактор, но отмена курсовых пошлин дает ему более позитивную динамику — минус 10 процентов в первые полгода (73 миллиона тонн).

На прошлой неделе Росстат констатировал, что по итогам первых четырех месяцев этого года 52,4 процента угольных компаний России начали генерировать убытки.