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15:09, 19 июля 2024Экономика

Место за столом с Трампом оценили в сотни тысяч долларов

Место за столом с Дональдом Трампом на Bitcoin Conference оценили в $844,6 тыс.
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Marco Bello / Reuters

Место за столом рядом с кандидатом в президенты США на выборах 2024 года от Республиканской партии Дональдом Трампом оценили в сотни тысяч долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на приглашение на мероприятие.

Речь идет о Bitcoin Conference 2024, которая состоится в Нэшвилле 27 июля. В этот же день Трамп должен выступить на главной сцене конференции.

Желающим оказаться за одним столом с политиком необходимо будет заплатить 844,6 тысячи долларов. Согласно американскому закону о финансировании избирательных кампаний, это максимально возможная сумма взноса. Цена за право сфотографироваться с кандидатом в президенты — 60 тысяч долларов с человека, или 100 тысяч долларов с пары.

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Кроме Трампа, на мероприятии будут присутствовать выбранным им вице-президент Джей Ди Вэнс и бывший оппонент от республиканцев на первичных выборах Вивек Рамасвами. Количество посетителей будет ограничено 100-150 спонсорами, которые смогут «насладиться напитками и закусками, общаясь с влиятельными гостями». После приема приглашенные смогут в первом ряду послушать выступление политика о биткоине.

Ранее Трамп пригрозил ввести огромные пошлины в размере 100-200 процентов на китайские автомобили. Он пообещал также, что в первый же день на посту президента отменит требование действующего главы государства Джо Байдена о том, что большинство продаваемых в стране автомобилей к 2032 году должны оснащаться электродвигателем.

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