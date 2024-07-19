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11:56, 19 июля 2024Экономика

Трамп пригрозил ввести огромные пошлины на китайские автомобили

Дональд Трамп допустил введение пошлин в 100-200 % на китайские автомобили
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Кандидат в президенты США на выборах 2024 года от республиканцев и экс-глава государства Дональд Трамп пригрозил ввести огромные пошлины на китайские автомобили. Об этом он заявил на национальном съезде партии в Милуоки, сообщает ТАСС.

Трамп допустил, что в случае победы на выборах он может ввести пошли на машины из КНР в размере 100-200 процентов. Он пообещал также, что в первый же день на посту президента отменит требование действующего главы государства Джо Байдена о том, что большинство продаваемых в стране автомобилей к 2032 году должны оснащаться электродвигателем. Такая мера спасет американскую автомобильную отрасль от полного уничтожения, подчеркнул политик.

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Трамп напомнил, что китайские компании строят автомобильные предприятия в Мексике, чтобы продавать свою продукцию американцам. Экс-президент заявил, что собирается вернуть автопроизводство в США. По его словам, эти заводы будут построены на территории страны. Если же фирмы КНР выступят против, то на их автомобили будут введены пошлины такого размера, что продавать их в Соединенных Штатах будет невозможно.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) объявила, что повысит пошлины вплоть до 38 процентов. Китайских автопроизводителей обвинили в нарушении правил ВТО и манипулировании рынком с помощью государственных субсидий. Эксперты подсчитали, что новые тарифы ЕС на импорт китайских электрокаров обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов.

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