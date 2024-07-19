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17:06, 19 июля 2024Путешествия

Обстановка в аэропорту Красноярска с застрявшими в нем иностранцами попала на видео

Shot опубликовал видео с застрявшими в аэропорту Красноярска иностранцами
СюжетПожары в Красноярске

Обстановка в аэропорту Красноярска с застрявшими в нем по пути из Дели в Сан-Франциско иностранцами попала на видео. Его опубликовал Telegram-канал Shot.

На размещенных в сети кадрах четыре индийские женщины в зале ожидания воздушной гавани поют песни на родном языке, хлопая в ладоши. Другие пассажиры самолета, совершившего экстренную посадку в российском городе, разместились за столами в кафе.

По данным источника, большинство путешественников оказались гражданами Индии, примерно пятая часть — американцы. Уточняется, что за ними сейчас летит резервный борт из индийского города Мумбаи.

18 июля самолет авиакомпании Air India, следовавший из Индии в США, запросил экстренную посадку из-за сработавшего датчика пожара в грузовом отсеке и приземлился в аэропорту Красноярска. На борту находилось 243 пассажира. Иностранцам оказывается помощь, им предоставили питание.

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      Алина Черненко
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