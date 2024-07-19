Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:56, 19 июля 2024Путешествия

Самолет с иностранцами случайно оказался в Сибири вместо США. Что происходит с пассажирами лайнера?

Пассажиры севшего в Красноярске борта Air India испытывают проблемы с оплатой
СюжетПожар в Красноярске

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Самолет авиакомпании Air India, следовавший из Индии в США, в четверг, 18 июля, запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту Красноярска. В результате более чем две сотни иностранных граждан случайно оказались в России и столкнулись с рядом проблем.

Причиной аварийной посадки Boeing 777 стало срабатывание датчика возгорания

В четверг, 18 июля, в самолете Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшем рейс из Дели в Сан-Франциско, на высоте около 11 километров сработал датчик пожара в грузовом отсеке. Командир воздушного судна доложил об этом диспетчерам в Красноярске и принял решение об экстренной посадке в российском городе. Около восьми вечера авиалайнер благополучно приземлился в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского.

По данным пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, на борту находилось 243 пассажира. Также он рассказал, что признаков возгорания или задымления в самолете обнаружено не было.

Кадр: FlightRadar

После случившегося индийская авиакомпания Air India заявила, что направит за пассажирами самолета резервный борт. Иностранцев пообещали как можно скорее доставить в Сан-Франциско. Однако затем стало известно, что вылет борта отложили на четыре часа. Прилет резервного борта ожидается примерно в 20:00 по местному времени (16:00 по московскому) вместо 16:15 (12:15), а вылет в США — в 22:00 (18:00 по московскому) вместо 18:15 (14:15). В итоге иностранцы застряли в российском городе почти на сутки.

У застрявших в Красноярске пассажиров возникли проблемы с оплатой

Руководитель Красноярского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации Петр Клундук отметил, что ситуация в аэропорту спокойная. Иностранцам оказывается помощь, им предоставили питание. В свою очередь представитель международного аэропорта Красноярск рассказал РИА Новости, что для пассажиров Boeing 777 специально готовят еду, поскольку большинство из них оказались вегетарианцами.

Мы всех снабжаем и кормим, и готовим специально, потому что там половина вегетарианцев. Специально готовим рис, чтобы они поели. Первая кормежка, которая ночная была, там было мясное блюдо, и многие отказались. Поэтому мы сейчас переориентировались немножко и всех обеспечиваем [едой]

представитель международного аэропорта Красноярск

Пассажиров Boeing 777 разместили в здании аэровокзала. В связи с тем, что у них отсутствуют российские визы, была задействована местная служба поддержки. Кроме того, как рассказали в Air India, в Красноярск прибыли дипломаты посольства Индии в России. Уточняется, что они вместе с российскими властями работают над тем, чтобы пассажиры могли разместиться в отелях.

Приземлившиеся в Красноярске иностранцы испытывают проблемы с оплатой в аэропорту. У них есть доступ к зоне duty-free (магазинам беспошлинной торговли в аэропортах), однако их банковские карты в российской системе не работают. В связи с этим они делают покупки за наличные.

Фото: Krishnendu Halder / Reuters

Аналогичный случай с рейсом Air India произошел в 2023 году

Это не первый случай, когда иностранцы внезапно оказываются на территории России вместо конечного пункта назначения. Аналогичная ситуация произошла около года назад с бортом той же авиакомпании Air India. В июне 2023 года рейс следовал по тому же маршруту — из Дели в Сан-Франциско — когда во время полета над Якутией на борту сработала индикация неисправности правого двигателя.

В связи с этим самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане. На борту находились 220 пассажиров. Иностранцев провели через таможню и пограничников, а после на автобусах увезли и расселили в гостиницах. Им пришлось прождать в российском городе 39 часов, прежде чем они продолжили полет на резервном борту Air India.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Самолет с иностранцами случайно оказался в Сибири вместо США. Что происходит с пассажирами лайнера?

      Бизнесмен показал попутчице в самолете порно на телефоне и попытался ее пощупать

      В России выставили на продажу камень за 10 миллионов рублей

      В Госдуме назвали имена трех главных предателей России

      Киев и Лондон заключили соглашение о кредитной поддержке оборонных возможностей Украины

      Украинцам разрешили не приветствовать россиян во время Олимпийских игр

      Врач перечислил обязательные для мужчин старше 45 лет анализы

      Россиян предупредили об обязательной мере после смены номера телефона

      В Петербурге суд посадил лидера скинхедов Чибиса за фото его тату со свастикой

      Наряд Анны Семенович на видео с танцем описали в сети словом «колхоз»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше