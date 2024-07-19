Пассажиры севшего в Красноярске борта Air India испытывают проблемы с оплатой

Самолет авиакомпании Air India, следовавший из Индии в США, в четверг, 18 июля, запросил экстренную посадку и приземлился в аэропорту Красноярска. В результате более чем две сотни иностранных граждан случайно оказались в России и столкнулись с рядом проблем.

Причиной аварийной посадки Boeing 777 стало срабатывание датчика возгорания

В четверг, 18 июля, в самолете Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшем рейс из Дели в Сан-Франциско, на высоте около 11 километров сработал датчик пожара в грузовом отсеке. Командир воздушного судна доложил об этом диспетчерам в Красноярске и принял решение об экстренной посадке в российском городе. Около восьми вечера авиалайнер благополучно приземлился в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского.

По данным пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко, на борту находилось 243 пассажира. Также он рассказал, что признаков возгорания или задымления в самолете обнаружено не было.

После случившегося индийская авиакомпания Air India заявила, что направит за пассажирами самолета резервный борт. Иностранцев пообещали как можно скорее доставить в Сан-Франциско. Однако затем стало известно, что вылет борта отложили на четыре часа. Прилет резервного борта ожидается примерно в 20:00 по местному времени (16:00 по московскому) вместо 16:15 (12:15), а вылет в США — в 22:00 (18:00 по московскому) вместо 18:15 (14:15). В итоге иностранцы застряли в российском городе почти на сутки.

У застрявших в Красноярске пассажиров возникли проблемы с оплатой

Руководитель Красноярского межрегионального территориального управления (МТУ) Росавиации Петр Клундук отметил, что ситуация в аэропорту спокойная. Иностранцам оказывается помощь, им предоставили питание. В свою очередь представитель международного аэропорта Красноярск рассказал РИА Новости, что для пассажиров Boeing 777 специально готовят еду, поскольку большинство из них оказались вегетарианцами.

Мы всех снабжаем и кормим, и готовим специально, потому что там половина вегетарианцев. Специально готовим рис, чтобы они поели. Первая кормежка, которая ночная была, там было мясное блюдо, и многие отказались. Поэтому мы сейчас переориентировались немножко и всех обеспечиваем [едой] представитель международного аэропорта Красноярск

Пассажиров Boeing 777 разместили в здании аэровокзала. В связи с тем, что у них отсутствуют российские визы, была задействована местная служба поддержки. Кроме того, как рассказали в Air India, в Красноярск прибыли дипломаты посольства Индии в России. Уточняется, что они вместе с российскими властями работают над тем, чтобы пассажиры могли разместиться в отелях.

Приземлившиеся в Красноярске иностранцы испытывают проблемы с оплатой в аэропорту. У них есть доступ к зоне duty-free (магазинам беспошлинной торговли в аэропортах), однако их банковские карты в российской системе не работают. В связи с этим они делают покупки за наличные.

Фото: Krishnendu Halder / Reuters

Аналогичный случай с рейсом Air India произошел в 2023 году

Это не первый случай, когда иностранцы внезапно оказываются на территории России вместо конечного пункта назначения. Аналогичная ситуация произошла около года назад с бортом той же авиакомпании Air India. В июне 2023 года рейс следовал по тому же маршруту — из Дели в Сан-Франциско — когда во время полета над Якутией на борту сработала индикация неисправности правого двигателя.

В связи с этим самолет Boeing 777-200 LR совершил экстренную посадку в Магадане. На борту находились 220 пассажиров. Иностранцев провели через таможню и пограничников, а после на автобусах увезли и расселили в гостиницах. Им пришлось прождать в российском городе 39 часов, прежде чем они продолжили полет на резервном борту Air India.