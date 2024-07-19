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10:22, 19 июля 2024Путешествия

Пассажиры аварийно севшего рейса Air India застряли в России почти на сутки

Рейс резервного борта Air India из Красноярска в США задержали на четыре часа

Фото: Alex Halada / Globallookpress.com

Вылет резервного самолета Air India из Красноярска в Сан-Франциско отложили на четыре часа. В итоге пассажиры аварийно севшего рейса застряли в российском городе почти на сутки, сообщает ТАСС.

Изначально резервный борт индийской авиакомпании должен был прибыть в Красноярск в 16:15 по местному времени (12:15 мск), а вылететь в 18:15 (14:15 мск).

Однако прилет задержали примерно до 20:00 (16:00 мск), а отправление в США — до 22:00 (18:00 мск).

Boeing 777 иностранной авиакомпании, летевший из Нью-Дели в Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в Красноярске вечером 18 июля. Сообщалось, что на борту лайнера сработали датчики задымления, однако позже специалисты не обнаружили дыма и пожара на борту.

По предварительным данным Росавиации, в самолете было 243 пассажира. На время ожидания людей разместили в здании аэровокзала. СМИ публиковали фото, как путешественники из Индии спят на полу.

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      Мария Борисова
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