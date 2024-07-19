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11:30, 19 июля 2024Путешествия

Раскрыты подробности о случайно оказавшихся в Сибири из-за посадки самолета иностранцах

Пассажиры севшего в Красноярске самолета Air India испытывают проблемы с оплатой
СюжетПожары в России

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пассажиры самолета Air India, который экстренно сел в Красноярске по пути из Индии в США, испытывают проблемы с оплатой в аэропорту. Подробности РИА Новости раскрыл представитель авиагавани.

Путешественники, случайно оказавшиеся в Сибири из-за аварийной посадки самолета, находятся в стерильной зоне международного терминала. У них есть доступ в дьюти-фри, однако банковские карты иностранцев не работают в российской системе.

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По данным источника, люди делают покупки за наличную валюту. «Наверное, магазины чуть сориентировались, нашли какой-нибудь размен, но ночью давали сдачу рублями», — сообщил представитель аэропорта.

Boeing 777 авиакомпании Air India, летевший из Дели в Сан-Франциско, запросил экстренную посадку в Красноярске вечером 18 июля. В самолете сработал датчик задымления, но пожара на борту не обнаружили.

Пассажиры аварийно севшего лайнера застряли в России почти на сутки. Рейс резервного борта прибудет в Красноярск только в 20:00 по местному времени (16:00 мск) и отправится в США примерно в 22:00 (18:00 мск).

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      Мария Борисова
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