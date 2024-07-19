При атаке украинского беспилотника на российский монастырь произошел взрыв

Врио курского губернатора Смирнов сообщил об атаке дрона ВСУ на монастырь

В Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал территорию монастыря в селе Горналь Суджанского района. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, в результате атаки летательного аппарата произошел взрыв, который привел к смерти местного жителя. Был ли это дрон-камикадзе или беспилотник сбросил взрывчатку, не уточняется.

Ранее в Минобороны отчитались, что минувшей ночью в Курской области сбили 11 беспилотников. Еще три летательных аппарата уничтожили под Белгородом и пять — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

Позже Смирнов сообщил, что в результате падения обломков на улицы Курска ожоги и ранения получили двое местных жителей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте.