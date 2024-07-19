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07:49, 19 июля 2024Россия

Два человека пострадали при падении обломков БПЛА на улицы столицы региона России

Врио губернатора Смирнов: два человека ранены при падении обломков БПЛА в Курске

Фото: Anton Vaganov / Reuters

На нескольких улицах Курска зафиксировали падение обломков сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО) беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора российского региона Алексей Смирнов в Telegram.

По его словам, в результате улице Дружининской ожоги и ранения получили двое местных жителей. Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте. В настоящий момент продолжается обследование городских улиц.

Смирнов напомнил об опасности обломков ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Он призвал не трогать их и сообщать о находке властям.

Ранее в Минобороны России отчитались об уничтожении в ночь на 19 июля 19 беспилотников ВСУ. 11 из них сбили над территорией Курской области, три — над Белгородской и еще пять — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

ЖЗЛ
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