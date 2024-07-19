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07:22, 19 июля 2024Россия

Украина за ночь выпустила по России 19 беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении 19 беспилотников над тремя регионами

Фото: David W Cerny / Reuters

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, 11 украинских дронов дежурные военные сбили в Курской области, три — в Белгородской, а также пять — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря. Информацию о точных районах уничтожения беспилотников и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над регионом. Он призвал местных жителей не прикасаться к обломкам дронов. До этого над Курском прогремело около 10 взрывов.

ЖЗЛ
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