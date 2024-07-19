Украина за ночь выпустила по России 19 беспилотников

Минобороны России сообщило об уничтожении 19 беспилотников над тремя регионами

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, 11 украинских дронов дежурные военные сбили в Курской области, три — в Белгородской, а также пять — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря. Информацию о точных районах уничтожения беспилотников и последствиях на земле в Минобороны не раскрыли.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об уничтожении беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в небе над регионом. Он призвал местных жителей не прикасаться к обломкам дронов. До этого над Курском прогремело около 10 взрывов.