Раскрыто влияние инъекций ботокса на секс и отношения

Ученые раскрыли влияние инъекций ботокса на секс и отношения. Соответствующий материал появился на сайте издания Dazed.

Преподавательница дыхательных упражнений из Мексики Одра Бир считает свое пристрастие к данной процедуре «эмоциональной тюрьмой». По ее словам, в первый она сделала инъекции в 27 лет. В то время она переживала расставание с возлюбленным и каждый день плакала. Через несколько дней после введения ботокса женщина почувствовала уверенность в себе, начала больше снимать видео для соцсетей и перестала думать о прошлом. Когда действие вещества закончилось, она вновь пошла к косметологу. Однако, находясь уже в новых отношениях, Бир стала переживать, что нынешний возлюбленный так и не видел ее настоящую внешность.

Профессор психологии Висконсинского университета в Мадисоне, США, Паула Ниденталь считает, что данному явлению есть объяснение. Она сослалась на исследование, в котором утверждается, что ботокс негативно влияет на общение между людьми. «Когда мы находимся на одной волне с кем-то, мы начинаем синхронизировать наши эмоциональные выражения лица и даже голоса. После ботокса у людей нарушается эмоциональное восприятие», — отметила эксперт.

В свою очередь, журналистка и колумнист The Guardian Джессика Дефино предполагает, ботокс является одной из причин подавления эротизма. По ее мнению, разногласия в отношениях часто могут начинаться с изменений во внешности. «Одиночество растет, и поэтому я задаюсь вопросом, есть ли связь между ростом популярности ботокса в тех же демографических группах, которые испытывают чувства отчуждения и сексуальной неудовлетворенности», — поделилась она своими мыслями.

В декабре прошлого года сообщалось, что представители поколения Z, к которым относятся родившиеся с 1997 по 2012 год девушки, массово прибегли к бьюти-процедурам из-за страха появления признаков старения на лице.