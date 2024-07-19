Республиканцы назвали свое главное преимущество над демократами

Bloomberg: республиканцы верят в победу Трампа при любом кандидате от демократов

Представители Республиканской партии США верят в победу бывшего американского лидера Дональда Трампа при выдвижении Демократической партией любого из возможных кандидатов. Республиканцы считают единство в поддержке Трампа своим главным преимуществом над соперниками в президентской гонке, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что среди демократов идет битва с момента неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах с Трампом. Часть из них полна решимости, а некоторые находятся в раздумьях относительно того, стоит ли заменять 81-летнего кандидата от своей партии.

«Мне нравится, где они (демократы — прим. «Ленты.ру») сейчас — застрявшие, разделенные, борющиеся, в то время как мы едины. Они никак не могут его вытеснить, но они уже начали движение в этом направлении, так что у них есть реальные проблемы», — заявил Эд Кокс, председатель Республиканской партии Нью-Йорка.

Ранее американский политический обозреватель Марк Халперин, ссылаясь на многочисленные источники из Демократической партии, заявил, что Байден согласился выйти из предвыборной гонки. Для него уже готовится соответствующая речь, которую 81-летний политик, вероятнее всего, зачитает 21 июля.