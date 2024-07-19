Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:32, 19 июля 2024Мир

Республиканцы назвали свое главное преимущество над демократами

Bloomberg: республиканцы верят в победу Трампа при любом кандидате от демократов

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Представители Республиканской партии США верят в победу бывшего американского лидера Дональда Трампа при выдвижении Демократической партией любого из возможных кандидатов. Республиканцы считают единство в поддержке Трампа своим главным преимуществом над соперниками в президентской гонке, сообщает Bloomberg.

Отмечается, что среди демократов идет битва с момента неудачного выступления президента США Джо Байдена на дебатах с Трампом. Часть из них полна решимости, а некоторые находятся в раздумьях относительно того, стоит ли заменять 81-летнего кандидата от своей партии.

«Мне нравится, где они (демократы — прим. «Ленты.ру») сейчас — застрявшие, разделенные, борющиеся, в то время как мы едины. Они никак не могут его вытеснить, но они уже начали движение в этом направлении, так что у них есть реальные проблемы», — заявил Эд Кокс, председатель Республиканской партии Нью-Йорка.

Ранее американский политический обозреватель Марк Халперин, ссылаясь на многочисленные источники из Демократической партии, заявил, что Байден согласился выйти из предвыборной гонки. Для него уже готовится соответствующая речь, которую 81-летний политик, вероятнее всего, зачитает 21 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский признал неспособность Украины отвоевать потерянные территории

      Освободившийся из СИЗО генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста. Какое нарушение допустил суд?

      В России предложили тратить экологические штрафы на мусорные контейнеры

      Названы самые востребованные профессии в России

      Сийярто осудил реакцию ЕС и США на закон об иноагентах в Грузии

      Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью

      Республиканцы назвали свое главное преимущество над демократами

      Стало известно о смерти пострадавшего при ударе ВСУ 16-летнего белгородского подростка

      Хуситы заявили об ударе по Тель-Авиву

      Раскрыто опасное последствие нерегулярного режима сна

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше