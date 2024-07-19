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12:25, 19 июля 2024Забота о себе

Россиянам перечислили правила оказания первой помощи при отравлениях

Гастроэнтеролог Якушев: при отравлении пострадавшему необходимо дать сорбенты

Фото: freepik / Freepik

При пищевых отравлениях применяют симптоматическое лечение, так как не существует специальных препаратов, нейтрализующих токсин, рассказал гастроэнтеролог клиники Point of Care Андрей Якушев. Правила оказания первой помощи он назвал россиянам в комментарии «Ленте.ру».

В первую очередь, сказал врач, необходимо убрать все подозрительные продукты, которыми мог отравиться пострадавший. Затем следует дать пострадавшему сорбенты, чтобы снизить количество токсинов в организме. При боли в животе нужно выпить спазмолитики (но-шпа, мебеверин, тримедат); при тошноте — церукал; при диарее — двойные дозы сорбентов.

Важно не допускать обезвоживания. Необходимо пить малыми порциями, но часто. Если тошнит и рвет все равно жидкость должна поступать в организм. В таком случае пить нужно чайными ложками. Особенно опасно обезвоживание для детей

Андрей Якушевгастроэнтеролог

Если состояние отравившегося человека ухудшается, у него появляются заторможенность, сонливость, сильная боль в животе, проблемы с мочеиспусканием, лихорадка, или заболевание протекает длительное время, необходимо обращаться к врачу, призвал гастроэнтеролог.

По словам Якушева, многие часто путают пищевое отравление и заражение кишечной палочкой из-за схожих симптомов. В первом случае пациент не опасен для окружающих, а во втором — он может передать инфекцию близким. «Разделить эти два состояния бывает проблематично, поэтому совет: необходимо минимизировать контакты с окружающими. Больному следует пользоваться отдельной посудой и бытовыми принадлежностями», — заключил врач.

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Ранее Якушев перечислил первые симптомы отравления грибами. По его словам, опасность состоит в том, что отравление проявляется не сразу.

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      Вера Владзиевская
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