Россиянам перечислили правила оказания первой помощи при отравлениях

Гастроэнтеролог Якушев: при отравлении пострадавшему необходимо дать сорбенты

При пищевых отравлениях применяют симптоматическое лечение, так как не существует специальных препаратов, нейтрализующих токсин, рассказал гастроэнтеролог клиники Point of Care Андрей Якушев. Правила оказания первой помощи он назвал россиянам в комментарии «Ленте.ру».

В первую очередь, сказал врач, необходимо убрать все подозрительные продукты, которыми мог отравиться пострадавший. Затем следует дать пострадавшему сорбенты, чтобы снизить количество токсинов в организме. При боли в животе нужно выпить спазмолитики (но-шпа, мебеверин, тримедат); при тошноте — церукал; при диарее — двойные дозы сорбентов.

Важно не допускать обезвоживания. Необходимо пить малыми порциями, но часто. Если тошнит и рвет все равно жидкость должна поступать в организм. В таком случае пить нужно чайными ложками. Особенно опасно обезвоживание для детей Андрей Якушев гастроэнтеролог

Если состояние отравившегося человека ухудшается, у него появляются заторможенность, сонливость, сильная боль в животе, проблемы с мочеиспусканием, лихорадка, или заболевание протекает длительное время, необходимо обращаться к врачу, призвал гастроэнтеролог.

По словам Якушева, многие часто путают пищевое отравление и заражение кишечной палочкой из-за схожих симптомов. В первом случае пациент не опасен для окружающих, а во втором — он может передать инфекцию близким. «Разделить эти два состояния бывает проблематично, поэтому совет: необходимо минимизировать контакты с окружающими. Больному следует пользоваться отдельной посудой и бытовыми принадлежностями», — заключил врач.

Ранее Якушев перечислил первые симптомы отравления грибами. По его словам, опасность состоит в том, что отравление проявляется не сразу.