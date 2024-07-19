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16:56, 19 июля 2024Наука и техника

Российские БМП оснастят активной защитой от дронов

В «Ростехе» заявили о работе над оснащением БМП и БМД активной защитой от дронов

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress.com

Специальное конструкторское бюро машиностроения (СКБМ, входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех») ведет работу по оснащению боевых машин пехоты (БМП) и боевых машин десанта (БМД) активной защитой от ударных дронов. Об этом заявил холдинг в Telegram.

«Работа по защите боевых машин от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, в том числе FPV-дронов и обычных дронов ведется по трем основным направлениям: подавление с помощью радиоэлектронной борьбы, защитные конструкции, физическое уничтожение дронов на какой-то дистанции. Список работы широкий: от противодроновых козырьков до активной защиты», — отметили в сообщении.

В холдинге напомнили, что Курганмашзавод уже начал серийно оснащать БМП-3 системой подавления беспилотников.

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Комплексы активной защиты (КАЗ) уничтожают подлетающие к технике снаряды ударами защитных боеприпасов, которые образуют облако поражающих элементов. Для обнаружения целей используют радиолокационные станции из состава КАЗ.

В июне главный конструктор СКБМ Сергей Абдулов сообщил, что российские БМП, которые оснастили комплектами дополнительной защиты, сохраняют водоходность.

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