Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:07, 26 июня 2024Наука и техника

Российские БМП с допзащитой в зоне СВО сохранили водоходность

СКБМ: российские БМП с допзащитой в зоне СВО сохранили водоходность
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Используемые в зоне специальной военной операции (СВО) российские боевые машины пехоты (БМП), оснащенные дополнительной защитой, сохраняют водоходность. Об этом со ссылкой на главного конструктора Специального конструкторское бюро машиностроения (СКБМ) Сергея Абдулова сообщает ТАСС.

«Мы делаем как раз комплекты дополнительной защиты для того, чтобы увеличить защищенность изделия. И зачастую эти комплекты даже не мешают преодолению водных преград, лишь немного снижают характеристики водоходности», — сказал специалист.

Ранее агентству в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что боевые машины пехоты БМП-3 начали серийно получать системы подавления дронов.

Также в июне госкорпорация «Ростех» заявила, что «Курганмашзавод» поставил Вооруженным силам России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами «Накидка».

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      «Поднимет уровень жизни». В России придумали новую доплату для пенсионеров. Как ее можно будет получить?

      Лавров заявил о готовности к переговорам с Европой на основе новых реалий

      Российский миллиардер выиграл суд по отмене санкций

      В Европе указали на один способ замалчивания мнения оппозиции на Украине

      Губернатор разрешил отстрел «кокаиновых медведей»

      Российские БМП с допзащитой в зоне СВО сохранили водоходность

      В Армении обвинили Россию в сдаче Карабаха Азербайджану

      Семилетнего ребенка обнаружили бездыханным в озере в Карелии

      Финляндия закрыла дело о нарушении границ самолетами России

      Следствие потребовало заочно арестовать бывшую ведущую программы «Вести»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше