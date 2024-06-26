СКБМ: российские БМП с допзащитой в зоне СВО сохранили водоходность

Используемые в зоне специальной военной операции (СВО) российские боевые машины пехоты (БМП), оснащенные дополнительной защитой, сохраняют водоходность. Об этом со ссылкой на главного конструктора Специального конструкторское бюро машиностроения (СКБМ) Сергея Абдулова сообщает ТАСС.

«Мы делаем как раз комплекты дополнительной защиты для того, чтобы увеличить защищенность изделия. И зачастую эти комплекты даже не мешают преодолению водных преград, лишь немного снижают характеристики водоходности», — сказал специалист.

Ранее агентству в холдинге «Высокоточные комплексы» сообщили, что боевые машины пехоты БМП-3 начали серийно получать системы подавления дронов.

Также в июне госкорпорация «Ростех» заявила, что «Курганмашзавод» поставил Вооруженным силам России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, оснащенных противокумулятивными решетками, броневыми экранами и комплектами «Накидка».