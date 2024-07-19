Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:08, 19 июля 2024Интернет и СМИ

Женщина придумала оригинальный способ избавиться от телефонного спама

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Hotdogwater88888 рассказала об оригинальном способе, который она придумала, чтобы избавиться от спам-звонков. Комментаторы оценили изобретательность женщины и рассказали, как они борются с нежелательными телефонными звонками.

«Как только мошенники начинают мне звонить, игра начинается. Когда я беру трубку, они называют причину звонка, и я сообщаю им, что они связались с местной флористической компанией и в настоящее время мы проводим рекламную акцию, связанную с букетами. Обычно они пытаются игнорировать меня, но я продолжаю говорить о рекламной акции», — рассказала женщина и добавила, что в итоге собеседники сами кладут трубку.

Затем, как отметила авторша поста, она начинает звонить этим же мошенникам и предлагать им купить букеты по акции. После нескольких таких звонков они блокируют ее номер. «Это мой любимый способ заставить мошенников, телемаркетологов и коллекторов перестать мне звонить. Это срабатывает практически всегда, и я получаю от этого огромное удовольствие», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023
Безумные советы нейросетей вредят здоровью и рушат жизни. Как искусственный интеллект начал работать против человека?
Безумные советы нейросетей вредят здоровью и рушат жизни.Как искусственный интеллект начал работать против человека?
6 июня 2024

«Мне нравится ваш способ бороться с ними, я на вашей стороне», — отреагировал на ее пост один из комментаторов. Другой пользователь заявил, что начинает говорить на другом языке, чтобы сбить спамеров с толку. «Когда мои дети были маленькими, я подходила к одной из дочерей и говорила: "Этот мужчина хочет знать все о твоих куклах Барби". После этого я давала ей трубку и уходила», — поделилась своим опытом еще одна участница обсуждения.

Ранее парень поделился на Reddit историей о том, как он оригинально проучил шумного соседа. По словам пользователя, он отомстил живущему по соседству мужчине с помощью массажного пистолета.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Главный связист ВС РФ частично признал получение взяток. Шамарин получил миллионы рублей на схемах с полевыми телефонами

      Женщина придумала оригинальный способ избавиться от телефонного спама

      Трамп рассказал о своем состоянии в момент покушения

      Евросоюз приблизил свои санкционные правила к американским

      Трамп объявил о согласии баллотироваться на пост президента США

      В подвалах в ДНР обнаружили десятки погибших из-за ВСУ мирных жителей

      Россиянин описал религиозное шествие в Пакистане словами «кровь брызжет во все стороны»

      Трамп созвонится с Зеленским 19 июля

      Учительница младших классов тайно снималась в порно и попалась из-за анонимного доноса

      Эксперт назвала лучшее время для суперсекса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше