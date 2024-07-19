Женщина придумала оригинальный способ избавиться от телефонного спама

Пользовательница Reddit с ником Hotdogwater88888 рассказала об оригинальном способе, который она придумала, чтобы избавиться от спам-звонков. Комментаторы оценили изобретательность женщины и рассказали, как они борются с нежелательными телефонными звонками.

«Как только мошенники начинают мне звонить, игра начинается. Когда я беру трубку, они называют причину звонка, и я сообщаю им, что они связались с местной флористической компанией и в настоящее время мы проводим рекламную акцию, связанную с букетами. Обычно они пытаются игнорировать меня, но я продолжаю говорить о рекламной акции», — рассказала женщина и добавила, что в итоге собеседники сами кладут трубку.

Затем, как отметила авторша поста, она начинает звонить этим же мошенникам и предлагать им купить букеты по акции. После нескольких таких звонков они блокируют ее номер. «Это мой любимый способ заставить мошенников, телемаркетологов и коллекторов перестать мне звонить. Это срабатывает практически всегда, и я получаю от этого огромное удовольствие», — подчеркнула она.

«Мне нравится ваш способ бороться с ними, я на вашей стороне», — отреагировал на ее пост один из комментаторов. Другой пользователь заявил, что начинает говорить на другом языке, чтобы сбить спамеров с толку. «Когда мои дети были маленькими, я подходила к одной из дочерей и говорила: "Этот мужчина хочет знать все о твоих куклах Барби". После этого я давала ей трубку и уходила», — поделилась своим опытом еще одна участница обсуждения.

Ранее парень поделился на Reddit историей о том, как он оригинально проучил шумного соседа. По словам пользователя, он отомстил живущему по соседству мужчине с помощью массажного пистолета.