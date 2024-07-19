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17:24, 19 июля 2024Мир

Политолог допустил улучшение отношений России и США при Трампе

Политолог Дудаков: отношения России и США при Трампе могут улучшиться
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Mike Segar / Reuters

В случае победы на выборах в США экс-президента Дональда Трампа отношения страны с Россией могут несколько улучшиться, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог-американист Малек Дудаков. Он объяснил, что Трамп предпочел бы сосредоточиться на азиатском направлении.

«В последнее время с каждым новым президентом США отношения между нашими странами только ухудшались. При Бараке Обаме еще была попытка перезагрузки, но потом, после 2014 года, начали вводить санкции, хотя какой-то диалог еще сохранялся. С командой Трампа ни о чем серьезном договориться не удалось. Более того, мы помним, как США в то время постоянно выходили из различных договоренностей. Но именно при действующем главе государства Джо Байдене отношения скатились до абсолютного минимума, до холодной войны», — сказал Дудаков.

Учитывая ту минимальную точку, в которой сейчас находятся отношения двух стран, политолог считает возможным частичное восстановление диалога при Трампе, попытки стабилизации.

«Возможно, команда Трампа предложит какой-то переговорный трек по Украине, даст гарантии невступления Украины в НАТО и так далее. Получится ли договориться — большой вопрос. Но я не сомневаюсь в том, что по крайней мере попытки нормализации мы увидим. Хотя бы потому, что Трампу нужно будет исполнять свои предвыборные обещания. В частности — разрешить международные кризисы», — напомнил Дудаков.

Он также подчеркнул, что Трамп видит главным соперником США не Россию, а Китай, потому хотел бы сосредоточиться именно на азиатском направлении. Эксперт добавил, что в итоге многое в развитии отношений России и США при Трампе будет зависеть еще и от ситуации на Украине.

«Я вполне допускаю сценарий, при котором произойдет коллапс украинского фронта. И тогда Трампу придется договариваться совсем на иных условиях», — заключил Дудаков.

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