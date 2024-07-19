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13:12, 19 июля 2024Мир

Песков назвал преимущество Трампа над Байденом

Песков: при Трампе у России с США был диалог, несмотря на напряженность

Фото: Carlos Barria / Reuters

В период президентства Дональда Трампа между Москвой и Вашингтоном был диалог, несмотря на существовавшую напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Было много напряженности, много точек натяжения, много точек противоречий во время президентства господина Трампа, но по крайней мере был диалог. Это выгодно отличает его от предшественников и последователей», — рассказал представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что в период администрации действующего американского лидера Джо Байдена диалога практически нет. По его словам, контакты носят ситуативный характер и не имеют особого значения.

Ранее Песков заявил, что во время президентства Дональда Трампа вводилось много ограничений в отношении России, при этом диалог между Москвой и Вашингтоном сохранялся. Он также сообщил, что «Кремль не изучал предложения экс-президента США» о смягчении санкций в отношении Москвы.

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      Максим Габриелян
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