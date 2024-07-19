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14:44, 19 июля 2024Бывший СССР

В Белоруссии узнали имена всех сотрудников украинского ЦИПсО

В МО Белоруссии узнали имена всех сотрудников украинского ЦИПсО

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министерство обороны (МО) Белоруссии имеет все данные об украинском 72-м Центре информационно-психологических операций (ЦИПсО), в том числе имена сотрудников. Об этом сообщил начальник отдела главного управления идеологической работы оборонного ведомства республики, подполковник Александр Иванов, передает ТАСС.

«В Беларуси известны их штат, полная структура, на каких машинах они передвигаются, известны фамилии, имена, фотографии всех этих людей», — сказал он.

Иванов подчеркнул, что сотрудникам ЦИПсО не стоит рассчитывать на анонимность после причинения вреда Белоруссии. Он назвал украинскую организацию высокотехнологичным и большим по численности подразделением. По его словам, тактические группы 72-го ЦИПсО перемещаются на иностранной технике, они оснащены камерами и ноутбуками.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США курируют работу украинского ЦИПсО. Как он утверждает, Пентагон, Агентство национальной безопасности и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине направляют кибератаки «под украинским флагом» на информационную инфраструктуру РФ.

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      Кристина Есикова
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