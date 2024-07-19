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15:26, 19 июля 2024Россия

В Госдуме назвали имена трех главных предателей России

Вассерман: Хрущев, Горбачев и Курбский являются главными предателями России
Никита Хрущев

Никита Хрущев. Фото: В. Савостьянов / РИА Новости

Двое из трех главных предателей России относятся к советскому периоду истории страны. Список политических деятелей, нанесших наибольший урон российскому государству, составил депутат Госдумы Анатолий Вассерман и поделился результатами с журналистами «МК».

Первое место в списке занял советский лидер Никита Хрущев. По его словам, последствия «хрущевской клеветы» сказываются на России и сейчас. В вину Хрущеву Вассерман поставил и террор 1937-го года, и провал фронта в 1942-м году.

Вторым парламентарий поставил первого президента СССР Михаила Горбачева за неудачные экономические преобразования. «Горбачев действовал вслепую, наугад, что привело к катастрофе экономики страны», — пояснил он.

Замыкает тройку величайших, по мнению Вассермана, предателей России князь Андрей Курбский, который в ходе Ливонской войны бежал из возглавляемого Иваном Грозным Московского царства и поселился в Великом княжестве Литовском. Курбский также известен своей перепиской с российским царем.

Ранее депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина записала в предатели почти треть россиян. В связи с этим она подняла вопрос о возрождении «Смерш». «Надеюсь, что в скором времени все же мы перейдем от вопросов друг к другу к созданию этой организации», — написала Пензина.

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      Алан Босиков
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