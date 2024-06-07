Депутат назвала почти треть россиян предателями и призвала возродить «Смерш»

Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина назвала предателями почти треть россиян и предложила возродить службу военной контрразведки «Смерш» . Об этом она заявила в Telegram, комментируя заявление бывшего олигарха Михаила Ходорковского (внесен в список иностранных агентов) о том, что в России проживают 30 процентов европейски настроенных граждан.
По мнению Пензиной, предприниматель прав в том, что «в стране осталось примерно 30 процентов предателей». Парламентарий подчеркнула, что на фоне этого возникает вопрос о возрождении «Смерш». «Надеюсь, что в скором времени все же мы перейдем от вопросов к друг другу к созданию этой организации», — написала она.
Ранее похожее мнение высказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. В июне 2023 года он заявил, что России необходим «Смерш» или аналогичная структура с другим названием, «чтобы в тылу был порядок». В декабре парламентарий сообщил, что такая организация появилась на новых территориях страны. При этом он подчеркнул, что российские спецслужбы работают «вовсю», но все же возникает погрешность.
Организация «Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам!») просуществовала с 1943 по 1946 год и входила в структуру советской контрразведки. Название ей придумал лидер СССР Иосиф Сталин. Входившие в организацию контрразведчики боролись с немецкими диверсантами и шпионами на фронтах Великой Отечественной войны, а также с провокаторами и паникерами в тылу. При этом свидетели рассказывали о случаях расправ членов «Смерш» с задержанными.