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11:37, 7 июня 2024Россия

Депутат назвала почти треть россиян предателями и призвала возродить «Смерш»

Депутат заксобрания Красноярского края Пензина призвала возродить «Смерш»

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Депутат заксобрания Красноярского края Елена Пензина назвала предателями почти треть россиян и предложила возродить службу военной контрразведки «Смерш» . Об этом она заявила в Telegram, комментируя заявление бывшего олигарха Михаила Ходорковского (внесен в список иностранных агентов) о том, что в России проживают 30 процентов европейски настроенных граждан.

По мнению Пензиной, предприниматель прав в том, что «в стране осталось примерно 30 процентов предателей». Парламентарий подчеркнула, что на фоне этого возникает вопрос о возрождении «Смерш». «Надеюсь, что в скором времени все же мы перейдем от вопросов к друг другу к созданию этой организации», — написала она.

Ранее похожее мнение высказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев. В июне 2023 года он заявил, что России необходим «Смерш» или аналогичная структура с другим названием, «чтобы в тылу был порядок». В декабре парламентарий сообщил, что такая организация появилась на новых территориях страны. При этом он подчеркнул, что российские спецслужбы работают «вовсю», но все же возникает погрешность.

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Организация «Смерш» (сокращение от «Смерть шпионам!») просуществовала с 1943 по 1946 год и входила в структуру советской контрразведки. Название ей придумал лидер СССР Иосиф Сталин. Входившие в организацию контрразведчики боролись с немецкими диверсантами и шпионами на фронтах Великой Отечественной войны, а также с провокаторами и паникерами в тылу. При этом свидетели рассказывали о случаях расправ членов «Смерш» с задержанными.

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      Константин Лысяков
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