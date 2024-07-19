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11:51, 19 июля 2024Россия

В Госдуме высказались о «картинках о межнациональной дружбе» после нападения на депутата

В ГД раскритиковали национальную политику бывших властей Самарской области
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн . Фото: Пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

Нападение на депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самарской области наглядно демонстрирует недостатки политики бывшего руководства региона. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram.

18 июля мигранты палкой разбили голову приехавшему в Самару парламентарию.

К случившемуся привела политика экс-главы региона Дмитрия Азарова и «красочные картинки о межнациональной дружбе», заявил Хинштейн. «Плоды его безобразной миграционной политики теперь приходится пожинать», — подчеркнул он и пожелал здоровья пострадавшему коллеге.

После нападения на Матвеева было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Позже председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать деяние мигрантов на более тяжкую статью.

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      Алан Босиков
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