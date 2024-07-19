В России оценили модернизированную БМП-2

Модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М с боевыми модулями «Бережок» хорошо зарекомендовали себя в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Такую оценку машине дали в Минобороны России, передает ТАСС.
«Как рассказал один из руководителей занятий, БМП-2М с универсальным боевым модулем "Бережок" положительно зарекомендовала себя в ходе специальной военной операции благодаря своей мобильности и возможности лазерного наведения на цель даже в условиях низкой видимости в ночное время суток», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что военнослужащие-контрактники проходят обучение работе на БМП-2М на полигоне Ленинградского военного округа. Экипажи отрабатывают вождение, а также стрельбу из автоматической пушки 2А42 на дистанции до 1,2 километра.
Ранее в июле инструктор по подготовке экипажей БМП-2 по имени Дмитрий рассказал, что автоматическая система управления огнем «Бережка» позволяет машине захватывать и удерживать цель в движении.