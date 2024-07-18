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18:15, 18 июля 2024Наука и техника

Названы преимущества «Бережка» БМП-2

Инструктор: боевой модуль БМП-2 «Бережок» получил автоматическую СУО

Кадр: Telegram-канал Zvezdanews

Боевой модуль «Бережок», который устанавливают на боевые машины пехоты БМП-2, получил автоматическую систему управления огнем (СУО). Преимущества модуля назвал инструктор по подготовке экипажей БМП-2 по имени Дмитрий, передает телеканал «Звезда».

«Включается автонаводка двумя кнопками. Вот раз и два. Нажимаете, берете квадрат, чтобы цель в этот квадрат попадала, и сам механизм, робот, захватывает цель и за ней пушку ведет. Без разницы, как вы двигаетесь, башня будет автоматически наводиться на цель», — сказал он.

Боевой модуль Б05Я01 «Бережок» несет автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров, пулемет ПКТ, автоматический гранатомет АГ-17 и противотанковые ракеты «Корнет». В состав СУО «Бережка» входит комбинированный прицел наводчика с тепловизором и дальномером, а также баллистический вычислитель.

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В июне холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что «Бережок» можно использовать для борьбы с морскими дронами. На Международном военно-морском салоне «Флот-2024» представили автономную версию «Бережка» на специальном основании, которое вмещает оператора.

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      Даниил Иринин
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