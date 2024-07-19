В России предложили тратить экологические штрафы на мусорные контейнеры

РЭО предложил направить средства от штрафов на закупку мусорных контейнеров

Российский экологический оператор (РЭО) предложил направить средства от экологических штрафов на закупку мусорных контейнеров. Компания подготовила соответствующий законопроект, сообщили в РЭО.

Таким образом предлагается ликвидировать дефицит контейнерных площадок в регионах. Кроме того, РЭО хочет привлекать региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) к созданию и обслуживанию контейнерных площадок. В настоящее время этим занимаются органы местного управления — зачастую у них нет денег для создания и содержания площадок.

Документ РЭО направил в Минприроды России, ФАС России и Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Изменения предлагается внести в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев указал на важность развития системы раздельного накопления отходов для формирования в России экономики замкнутого цикла. Однако достижение поставленных целей невозможно без создания и регулярного обновления контейнерных площадок и контейнерного парка. Буцаев добавил, что в настоящее время экологические штрафы и плата за негативное воздействие на окружающую среду могут расходоваться только на ликвидацию вреда природе. «Логично было бы их [средства] использовать так, чтобы такого вреда было меньше, и создавать на эти средства инфраструктуру по обращению с отходами», — заключил он.

На февраль 2024 года общая потребность в контейнерных площадках для накопления ТКО оценивалась регионами в 206 тысяч штук. Всего же в России зарегистрированы 1,46 миллиона таких площадок.

Ранее РЭО привел данные, согласно которым россияне с мусоропроводом сортируют мусор менее эффективно, чем те, у кого нет мусорокамер. Объем собираемых вторичных ресурсов в жилых районах с большим количеством открытых контейнерных площадок раздельного сбора отходов (РСО) на 60 процентов выше, чем в тех, где есть мусоропроводы, указали эксперты.