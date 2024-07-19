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09:19, 19 июля 2024Среда обитания

В России предложили тратить экологические штрафы на мусорные контейнеры

РЭО предложил направить средства от штрафов на закупку мусорных контейнеров

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Российский экологический оператор (РЭО) предложил направить средства от экологических штрафов на закупку мусорных контейнеров. Компания подготовила соответствующий законопроект, сообщили в РЭО.

Таким образом предлагается ликвидировать дефицит контейнерных площадок в регионах. Кроме того, РЭО хочет привлекать региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) к созданию и обслуживанию контейнерных площадок. В настоящее время этим занимаются органы местного управления — зачастую у них нет денег для создания и содержания площадок.

Документ РЭО направил в Минприроды России, ФАС России и Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Изменения предлагается внести в Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев указал на важность развития системы раздельного накопления отходов для формирования в России экономики замкнутого цикла. Однако достижение поставленных целей невозможно без создания и регулярного обновления контейнерных площадок и контейнерного парка. Буцаев добавил, что в настоящее время экологические штрафы и плата за негативное воздействие на окружающую среду могут расходоваться только на ликвидацию вреда природе. «Логично было бы их [средства] использовать так, чтобы такого вреда было меньше, и создавать на эти средства инфраструктуру по обращению с отходами», — заключил он.

На февраль 2024 года общая потребность в контейнерных площадках для накопления ТКО оценивалась регионами в 206 тысяч штук. Всего же в России зарегистрированы 1,46 миллиона таких площадок.

Ранее РЭО привел данные, согласно которым россияне с мусоропроводом сортируют мусор менее эффективно, чем те, у кого нет мусорокамер. Объем собираемых вторичных ресурсов в жилых районах с большим количеством открытых контейнерных площадок раздельного сбора отходов (РСО) на 60 процентов выше, чем в тех, где есть мусоропроводы, указали эксперты.

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