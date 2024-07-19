В России выставили на продажу камень за 10 миллионов рублей

Россиянин выставил на продажу камень за 10 миллионов рублей

В Красноярске появилось объявление о продаже «метеорита северного». Об этом сообщает «Дела.ру».

Автор объявления установил цену за камень в 10 миллионов рублей.

Доцент кафедры геологии месторождений и методики разведки Института цветных металлов СФУ Павел Самородский рассказал изданию, что маджорит — редкая разновидность граната фиолетового цвета. Он может стоить до восьми миллионов долларов.

«Подобные экземпляры образуются в результате огромного давления на породу под землей на глубине до 400 километров. Поскольку с такой глубины вещество поднимается крайне редко, чаще его можно найти в местах падения на поверхность Земли крупных космических тел», — уточнил ученый.

Подлинность выставленного на продажу камня не установлена.

В начале июля сообщалось, что в России нашли один из обломков метеорита, ранее пролетевшего над Оренбурской областью. Тело космического происхождения, предположительно, являющееся обломком кровного болида, который россияне наблюдали в ночь 26 на 27 июня 2024 года, было найдено еще горячим сразу после падения.