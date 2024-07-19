В российском регионе отменили поиски пропавшего вертолета с пассажирами

В Якутии из-за метеоусловий отменили поиски пропавшего вертолета Robinson

В Якутии отменили запланированные на 19 июля поиски пропавшего вертолета Robinson с пассажирами на борту. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Сивцев в беседе с РИА Новости.

По его словам, вылететь на поиски исчезнувшего в Алданском районе воздушного судна спасателям не позволили метеоусловия.

«Ждут погоды», — констатировал Сивцев.

В пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии» заявили, что вылет вертолета Ми-8 на поиски запланирован на 20 июля, пишет ТАСС.

О пропаже вертолета Robinson R44II с тремя пассажирами и пилотом на борту стало известно в ночь на 19 июля. Сообщалось, что около полуночи на воздушном судне сработал аварийный радиомаяк.

Ранее в подмосковной Коломне потерпел крушение самолет Superjet 100. Борт упал в лесном массиве после вылета из Луховиц, где расположен авиационный завод имени П. А. Воронина. За три часа до этого судно проходило техническое обслуживание. На самолете находились три члена экипажа без пассажиров. Выживших нет.