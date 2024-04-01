Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в российском регионе

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 с пассажирами совершил экстренную посадку в Туруханском районе Красноярского края. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным надзорного органа, на борту находились три члена экипажа. Уточняется, что вертолет совершил внеплановую посадку по «техническим причинам».

«Красноярской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов», — заявили в ведомстве.

Ранее, 4 февраля, сообщалось, что вертолет Ми-8 упал на лед Онежского озера. Он пропал с радаров, когда выполнял полет по маршруту Пески — Вытегра. Позже стало известно, что причиной крушения могло стать оледенение.