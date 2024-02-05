Появились подробности о крушении вертолета Ми-8 в Карелии

ТАСС: причиной крушения вертолета Ми-8 в Карелии могло стать его обледенение

Причиной крушения вертолета Ми-8, который рухнул на Онежское озеро в Карелии, могло стать его обледенение. Такие подробности приводит источник ТАСС в экстренных службах.

«Предварительно, произошло обледенение борта, вследствие чего заглохли двигатели, и вертолет рухнул вниз», — сказал собеседник агентства. По его словам, экипаж не докладывал о каких-либо проблемах на борту, поэтому можно предположить, что ситуация развивалась стремительно.

Помимо обледенения, специалисты также предполагают, что вертолет мог потерпеть крушение из-за погодных условий, ошибки пилотирования или технической неисправности. В качестве приоритетной версии также рассматривается нарушение правил безопасности полетов.

Вертолет Ми-8 упал на лед Онежского озера вечером 4 февраля. Он пропал с радаров, когда выполнял полет по маршруту Пески — Вытегра. На борту вертолета находились три человека, их судьба пока неизвестна.