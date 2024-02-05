Названа приоритетная версия крушения вертолета Ми-8 в Карелии

Причиной крушения Ми-8 в Карелии могло стать нарушение безопасности полетов

Нарушение правил безопасности полетов могло стать причиной крушения вертолета Ми-8 в Карелии. Приоритетную версию катастрофы назвал представитель экстренных служб в беседе с РИА Новости.

Ранее в качестве возможных причин крушения также назывались погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. При этом известно, что до происшествия экипаж вертолета не сообщал о неисправностях, а до вылета борт прошел все регламентные работы.

Вечером 4 февраля Ми-8 МЧС России, летевший по маршруту Петрозаводск — Вытегра, пропал над Онежским озером. Обломки вертолета нашли возле села Деревянное — борт ушел под воду в 11 километрах от берега водоема. На воздушном судне находились три человека, их судьба неизвестна.

В сети также появились кадры с места крушения Ми-8. На одной из фотографий видно элемент фюзеляжа вертолета с расцветкой МЧС России.