В Словакии напали на не поддержавшего антироссийскую резолюцию депутата

В Словакии напали на депутата Люптака, не поддержавшего антироссийскую резолюцию

На депутата от Словацкой национальной партии Павла Люптака, который ранее не поддержал резолюцию об осуждении якобы российского удара по детской больнице в Киеве, напали. Об этом рассказал его коллега по партии Иван Шевчик в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Павел Люптак был только что атакован физически, друзья», — написал политик.

Как отмечается, из-за этого инцидента была отменена запланированная встреча Люптака с избирателями в пятницу вечером. Шевчик пообещал предоставить дополнительную информацию по данному инциденту.

Ранее во время заседания парламента депутат от оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» Беата Юрик предложила включить в повестку дня обсуждение резолюции о предполагаемом российском ударе по медучреждению в Киеве. Однако данное предложение поддержал всего лишь 41 депутат.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что на госпиталь «Охматдет» в Киеве упала ракета, выпущенная средствами противовоздушной обороны ВСУ. Представитель Кремля призвал руководствоваться заявлением Минобороны, исключающим удары российских военных по гражданским целям.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала инцидент с попаданием ракеты по территории детской больницы в Киеве. По ее словам, свидетели подтвердили попадание ракеты зенитного ракетного комплекса NASAMS по медицинскому учреждению.